В Мурманске столкнулись Geely и экскаватор, пострадал человек

Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 24 августа в Мурманске у дома №23 на Кольском проспекте произошло ДТП с участием экскаватора-погрузчика. Пока тот стоял у края проезжей части, в него врезался пьяный водитель Geely.

- Водитель иномарки получил травмы, его обслужили в медицинском учреждении города, - уточнила врио инспектора по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Дорожные полицейские провели освидетельствование водителя, которое показало 1,295 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе. В отношении 36-летнего мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года.

Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку.

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