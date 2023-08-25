«Сборная поселка А» сразится за Кубок мэра Москвы

Битва юмора и шуток состоится в Москве 29 августа. Фото: Мурманская лига КВН (Официальная) / vk.com/murmanliga

Команда КВН «Сборная поселка А» из Мурманской области примет участие в игре за кубок мэра Москвы. Битва юмора и шуток состоится в Москве 29 августа.

- В этом году кубок будет разыгран в новом формате: восемь команд сыграют четыре дуэли, а победители этих дуэлей разыграют между собой сам кубок и место в полуфиналах Высшей лиги КВН, - сообщили организаторы.

Северян ждет дуэль с челябинской командой «Город N». Также на сцену выйдут сборная Белгородской области «Близкие», «Иван Иванов РЭУ им. Г. В. Плеханова» (Москва), «Джентльмены удачи» (Курганская область), «Юрикен» (Северо-Осетинский Государственный Университет, Владикавказ), «Без вариантов» (Пермь),«Красный лис» (Владивосток, Приморский край).

Напомним: «Сборная поселка А» выиграла «Президентский КиВиН» на фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске.

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