Учитель из Ревды Евгений Харитонов: Новые учебники позволят формировать объективные представления об историческом прошлом России

Учитель истории и обществознания из Ревды Евгений Харитонов рассказал, что ожидает от нового учебника.

Учитель истории и обществознания Ревдской школы им. В.С. Воронина Евгений Харитонов прокомментировал появление нового единого учебника истории для 10 и 11 классов.

- Мы, учителя истории, надеемся, что новые учебники истории помогут в выстраивании единого образовательного пространства на территории всей нашей страны. Также они позволят формировать объективные представления об историческом прошлом России, бережно сохранять историческую память, - отметил Евгений Харитонов.

Новый учебник введут в школьную программу с 1 сентября 2023 года. В нем переработаны разделы о 1970-х, 80-х, 90-х и «нулевых» годах, рассказывается о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году, объясняются причины и обстоятельства вхождения в состав России новых регионов. Финальная глава учебника История России для 11 класса называется «Россия сегодня — специальная военная операция». По поручению президента в новом учебники ушли от однобокого представления исторических фактов.

Также большое внимание уделяется истории Китая, Индии, Японии, впервые рассказывается о событиях в Африке. А в 2024 году обновят учебную литературу для 5-9 классов.

Напомним: эксперты рейтинговой группы Raex составили топ-10 лучших школ Мурманской области. Главным критерием для оценки стало количество выпускников, которые поступили в ведущие российские вузы.

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