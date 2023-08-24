В Мурманске 29 августа личный прием проведет депутат Аркадий Амозов

В Мурманске на следующей неделе, 29 августа, личный прием граждан проведет депутат Горсовета Аркадий Михайлович Амозов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на следующей неделе, 29 августа, личный прием граждан проведет депутат горсовета Аркадий Михайлович Амозов.

Прием будет проходить с 15.00 до 16.00 в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи (ул. Лобова, 10, 2 этаж, приемная).

А ранее на вопросы северян ответила депутат Ирина Ускова.

- К Ирине Акиндиновне регулярно обращаются мурманчане как с традиционными вопросами, касающимися состояния тротуаров, наличия парковочных мест и детских площадок, так и с «сезонными» - в августе людей интересуют сроки подачи отопления и проведение ежегодной городской акции «Зеленый рекорд», - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Обращения, на которые не удалось дать ответ в ходе приёма, находятся на личном контроле депутата.

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