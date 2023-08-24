Центр спортивной подготовки и больницу в Североморске обновят до 2025 года

Обеспечивать обновление объектов поручено Правительству РФ совместно с Минобороны и органами исполнительной власти Мурманской области. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Североморске капитально отремонтируют спортивный центр морской и физической подготовки, а также Центральную районную больницу до 15 декабря 2025 года.

Такие сроки следуют из утвержденного президентом Владимиром Путиным плана поручений по итогам совещания по развитию ЗАТО и населенных пунктов Арктической зоны, которое прошло в Мурманске во время рабочей поездки главы государства в Мурманскую область.

Обеспечивать обновление объектов поручено Правительству РФ совместно с Минобороны и органами исполнительной власти Мурманской области.

Напомним: Андрей Чибис назвал приоритеты по программе реновации ЗАТО на ближайшие годы.

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