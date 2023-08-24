Жителю Ревды вынесли приговор за распространение детской порнографии

Приговор суда в законную силу еще не вступил.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ловозерский районный суд вынес приговор жителю Ревды, который распространял материалы с порнографическими изображениями детей. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 242.1 УК РФ.
Так, с февраля 2019 года по август 2020-го северянин вел переписку во «ВКонтакте» на сексуальные темы с неизвестными ему пользователями, отправляя им детскую порнографию.
Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся.
- Оценив представленные доказательства, устойчивые социальные связи подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд назначил наказание не связанное с лишением свободы, - сообщили в суде.
Приговор суда в законную силу еще не вступил.
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