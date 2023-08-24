Жителю Ревды вынесли приговор за распространение детской порнографии

Приговор суда в законную силу еще не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ловозерский районный суд вынес приговор жителю Ревды, который распространял материалы с порнографическими изображениями детей. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 242.1 УК РФ.

Так, с февраля 2019 года по август 2020-го северянин вел переписку во «ВКонтакте» на сексуальные темы с неизвестными ему пользователями, отправляя им детскую порнографию.

Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся.

- Оценив представленные доказательства, устойчивые социальные связи подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд назначил наказание не связанное с лишением свободы, - сообщили в суде.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru