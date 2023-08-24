Из-за съемок кино перекроют участок дороги из Мурманска в Колу

На въезде в Мурманск ограничат движение транспорта из-за проведения съемок короткометражного фильма «Когда моряк на берегу». Фото: Антон ЗАБИРОВ

На въезде в Мурманск ограничат движение транспорта из-за проведения съемок короткометражного фильма «Когда моряк на берегу». Об этом сообщает Мурманскавтодор.

- Временное ограничение будет действовать на подъезде № 1, км 0+530 автодороги Кола – Мурмаши (от стелы на въезде в Мурманск до кольцевой развязки в сторону Колы), - отметили в ведомстве.

Напомним: участок дороги на Териберку перекроют вечером 26 августа.

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