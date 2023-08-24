В Мурманске на улице Копытова водитель Toyota сбил бабушку

Женщина получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение города. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

24 августа в Мурманске под колеса автомобиля попала бабушка. 69-летнюю женщину сбил водитель Toyota.

- По предварительной информации, в 12.40 в районе дома №49 по улице Копытова водитель иномарки наехал на пешехода в районе регулируемого пешеходного перехода, - сообщила врио инспектора по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Женщина получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение города. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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