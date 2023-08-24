Жителям Мурманска напоминают о приближении сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ

Каждый год с приближением холодов к нам приходит эпидемия гриппа и ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый год с приближением холодов приходит эпидемия гриппа и ОРВИ. В России ежегодно регистрируют от 27 до 41 миллиона заболевших.

Осенью и зимой люди меньше времени проводят на свежем воздухе и чаще пользуются общественным транспортом, что создает повышенный риск заражения респираторными заболеваниями.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова отмечает, что особенно должны быть осторожны в период подъема заболеваемости люди из групп повышенного риска.

- Чаще болеют и больше подвержены осложнениям дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, больные сахарным диабетом, онкологией, беременные женщины, а также работники общественного транспорта и работающие в местах массового скопления людей, – сказала специалист.

Врач перечислила симптомы, характерные для сезонного гриппа. Среди них - внезапное появление высокой температуры, кашель (обычно сухой), головная боль, ломота в теле, боль в суставах, сильная слабость, боль в горле, насморк, слезотечение, потливость.

Специалист дала советы мурманчанам, как свести к минимуму риск заражения гриппом и ОРВИ: вести здоровый образ жизни, употреблять свежие овощи и фрукты (не менее 400-500 граммов в день), избегать переохлаждения, сократить время пребывания в местах массового скопления людей, чаще проветривать помещение и делать влажную уборку.

Также врач напомнила, что ежегодная вакцинация против гриппа - самый эффективный способ защиты от этого коварного заболевания. А самое лучшее время для вакцинации – август и сентябрь, так как организму нужно успеть выработать иммунитет, который защитит человека на протяжении всего сезона эпидемии.

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