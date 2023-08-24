Частные дома в Мурманской области подорожали почти до 10 млн рублей

В Мурманской области с апреля по августа на 3,7% подорожали частные дома. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Мурманской области с апреля по августа на 3,7% подорожали частные дома. Средняя стоимость дома в регионе составила 9,7 миллиона рублей.

- Таким образом, Заполярье оказалось на 13-й строчке рейтинга цен на частные дома по регионам РФ, - сообщает Nord-News со ссылкой на портал «Мир квартир».

Тем не менее, в среднем по стране частный дом подешевел с апреля на 0,8%.

Напомним: эксперт по недвижимости объяснил появление на рынке в Мурманске «золотых» квартир.

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