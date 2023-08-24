Участок дороги на Териберку перекроют вечером 26 августа

Дорогу на Териберку вновь перекроют из-за взрывных работ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорогу на Териберку вновь перекроют из-за взрывных работ. Участок трассы к селу с 20 по 35-й километр будет закрыт вечером 26 августа.

- В рамках госконтракта взрывные работы будут идти с 18.00 до 19.00 по готовности. Перекрытие автодороги запланировано с 17.00 до 20.00, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: дорогу Североморск - Североморск-3 перекроют из-за ремонта моста.

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