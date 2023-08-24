В Мурманской области за неделю больше всего подешевели суповые овощи

В Мурманской области за неделю изменились цены на социально значимые продукты. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области за неделю изменились цены на социально значимые продукты. Основы для статистики собирали в магазинах Мурманска, Апатитов и Североморска.

- С 15 по 21 августа наибольшее снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 14%), морковь (на 12,7), свежую белокочанную капусту (на 8,2), картофель (на 6,3), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3), пищевую поваренную соль (на 1,1%), - сообщили в Мурманскстате.

Больше всего подорожали мороженая неразделанная рыба (на 1,9%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,8), гречневая крупа (на 1,5), говядина, кроме бескостного мяса (на 1,1), сахарный песок (на 1%).

Напомним: Мурманская область оказалась в десятке лидеров-регионов России в рейтинге высоких зарплат. Заполярье заняло восьмую строчку топа. Также стало известно, что с 2024 года прожиточный минимум в Мурманской области повысят на тысячу рублей.

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