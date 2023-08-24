На ул. Челюскинцев и пр. Героев-североморцев в Мурманске ограничат проезд

Водителей в Мурманске предупреждают об ограничениях, которые будут действовать с 00.00 и до 5.00. в течение четырех дней: с 24 по 27 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманске предупреждают об ограничениях, которые будут действовать с 00.00 и до 5.00. в течение четырех дней: с 24 по 27 августа.

- Будут введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам, на участках дороги по улице Челюскинцев от улицы Карла Либкнехта до проезда Серпантин, по проспекту Героев-североморцев от проезда Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе, - предупредили в администрации Мурманска.

Ранее стало известно, что из-за ремонта моста будут введены ограничения на дороге Североморск - Североморск-3.

Напомним: В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировали девять участков дорог, еще девять находятся в высокой степени готовности.

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