В Мурманской области прокуратура заступилась за несовершеннолетнего рыбака

Юного рыбака из Печенгского округа обвинили в нарушении правил рыболовства, но за него заступилась прокуратура. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Печенгском округе Мурманской области на подростка составили административный протокол за нарушение правил рыболовства. Но за него заступилась прокуратура.

- Согласно нормам административного законодательства защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осуществляют их законные представители, имеющие право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также вправе пользоваться иными предусмотренными правами, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Но сотрудники Росрыболовства, составившие протокол, сделали это без присутствия взрослых. Поэтому в адрес руководителя управления направили представление, а само дело вернули.

Напомним: рыбаки, которые сидели с удочками в губе Колвицкой (часть Кандалакшского залива), выудили из воды... акулу. Правда, сначала подумали, что это просто большая треска, но присмотрелись - хищник посерьезнее.

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