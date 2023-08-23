МиГ-29 Северного флота перехватил у российской границы норвежский «Посейдон»

Это не первый подобный случай за последнее время. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минобороны РФ сообщило об обнаружении норвежского патрульного самолета «Посейдон» у российской границы Баренцева моря. На перехват поднялся МиГ-29 Северного флота.

- При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, - сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Это не первый подобный случай за последнее время.

14 августа Минобороны сообщило о перехвате норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии вблизи российской границы в Баренцевом море. Самолет засекли российские средства контроля воздушного пространства. Чтобы не допустить нарушения госграницы, к «Посейдону» также направили МиГ-29.

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