Организаторы фестиваля о свалке у Полярного: «Мы не оставили ни грамма мусора»

«КП» -Мурманск» уточнили, что фестивальная площадка не закреплена за муниципалитетом. Фото: Людмила Вильман (Смирнова) / vk.com/murmansk.region

На инцидент с образовавшейся свалкой в районе Полярного отреагировали организаторы фестиваля военно-патриотической песни «На безымянной высоте». В соцсетях сообщали, что гора мусора появилась после проведения мероприятия.

- Фестиваль проходил в сентябре прошлого года. Уборкой территории до и после события занимались организаторы и многочисленные волонтеры. Фестиваль проводится больше 20 лет и много раз проходил именно там, но никогда не было оставлено ни грамма мусора. Мы ответственно относимся к своим обязанностям и уважительно к природе и историческим боевым местам нашего края, - прокомментировали в Городском центре культуры «Север» г. Полярный.

Там же «КП» -Мурманск» уточнили, что фестивальная площадка не закреплена за муниципалитетом.

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