В рейтинг лучших учебных заведений Мурманской области вошли 10 школ и лицеев

Главным критерием для оценки стало количество выпускников, которые поступили в ведущие российские вузы. Фото: Администрация города Мурманска

Эксперты рейтинговой группы Raex составили топ-10 лучших школ Мурманской области. Главным критерием для оценки стало количество выпускников, которые поступили в ведущие российские вузы.

В рейтинг вошли Мурманский политехнический лицей, гимназия №10 и школа №36 в Мурманске, Мурманский международный лицей, Мурманский академический лицей, гимназия №6 в Мурманске, школа №15 в Апатитах, гимназии №2 и №5 в Мурманске, гимназия №1 в Полярных Зорях.

Напомним: в новом учебном году пять школ Мурманской области откроют свои двери после капитального ремонта. Так, обновили школу №1 в Мурманске, школу №19 в Кандалакше, а также №№ 1, 2 и 12 в Североморске.

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