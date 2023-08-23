С 2024 года прожиточный минимум в Мурманской области повысят на тысячу рублей

С 1 января 2024 года в Мурманской области планируют повысить величину прожитого минимума. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 января 2024 года в Мурманской области планируют повысить величину прожитого минимума.

На данный момент на душу населения он составляет 23 474 рубля, поднять его предлагают до 24 413 рублей.

По остальным показателям он изменится следующим образом: для трудоспособного населения – 26 610 рублей (сейчас 25 587 рублей); для пенсионеров – 20 995 рублей (сейчас 20 188 рублей); для детей – 23 681 рубль (сейчас 22 770 рублей).

Проект постановления правительства доступен на портале «Открытый электронный регион».

Напомним: Мурманская область оказалась в десятке лидеров-регионов России в рейтинге высоких зарплат. Заполярье заняло восьмую строчку топа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru