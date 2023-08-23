Почти 30 тысяч жителей Мурманска состоят на учете с болезнями ЖКТ

Боль в животе, которую многие пытаются игнорировать и заглушить таблеткой обезболивающего, на самом деле может быть тревожным сигналом о серьезном заболевании. Фото: Евгения ГУСЕВА

Боль в животе, которую многие пытаются игнорировать и заглушить таблеткой обезболивающего, на самом деле может быть тревожным сигналом о серьезном заболевании. Только в 2022 году у мурманчан впервые выявили 17656 случаев болезней органов пищеварения, а в медицинских организациях на диспансерном учете на конец года состояло 29955 мурманчан с заболеваниями ЖКТ.

Чаще всего из-за сбоя в работе желудочно-кишечного тракта возникают осложнения в виде гастрита, панкреатита, дуоденита, энтерита, холецистита, колита и других неприятностей. Людей преследуют запоры, диарея, метеоризм, дисбактериоз и прочие нарушения стула.

- Главные причины таких проблем - это нездоровое питание, когда в рационе присутствует изобилие жареных, жирных, копченых, консервированных и соленых блюд, а также фастфуд, газированные сладкие напитки и, конечно, алкоголь. Употребление продуктов с чужеродными для организма веществами в виде консервантов, ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса и запаха, а также избыточный прием простых углеводов (сладости, сдоба, белый хлеб и др.) наносят серьезный вред ЖКТ, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Сигналы своего организма, что с ним что-то не так, не стоит игнорировать. Если есть боли в разных частях живота, отрыжка, изжога, тошнота и рвота, снижение веса, расстройство стула, изменение цвета кала и наличие примесей в нем, метеоризм (вздутие), снижение аппетита, то надо сразу идти к врачу, а не надеяться на лекарства, народную медицину и не заниматься самолечением.

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