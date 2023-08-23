Общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписание

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте предприятия-перевозчика.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске с 1 сентября общественный транспорт будет курсировать по новому графику. Интервалы движения должны сократиться.
- На всех троллейбусных и автобусных маршрутах, кроме №24, 25, 27, 7Т, вводится расписание «Осень», - сообщает АО «Электротранспорт».
С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте предприятия-перевозчика.
Напомним: автобус №112 Североморск - Щукозеро временно ходит по другому расписанию.
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