Общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписание

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте предприятия-перевозчика. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с 1 сентября общественный транспорт будет курсировать по новому графику. Интервалы движения должны сократиться.

- На всех троллейбусных и автобусных маршрутах, кроме №24, 25, 27, 7Т, вводится расписание «Осень», - сообщает АО «Электротранспорт».

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте предприятия-перевозчика.

Напомним: автобус №112 Североморск - Щукозеро временно ходит по другому расписанию.

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