В Мурманской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Из биоматериала больных выделен один штамм гриппа А. Также в Заполярье гуляет риновирус. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области к концу лета выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, на неделе с 14 по 20 августа шел рост регистрации заболеваний среди всех возрастов.

- В целом по совокупному населению, пороговый уровень незначительно, но выше расчетного значения для этой недели, за счет взрослых. Среди детей чаще всего болеют малыши от 3 до 6 лет (43%), - уточнили в ведомстве.

Из биоматериала больных выделен один штамм гриппа А. Также в Заполярье гуляет риновирус.

Всего по области зарегистрировано 1846 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, более 65% заболевших – дети.

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