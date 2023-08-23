В Мурманской области до 1 октября появится Центр учета и бюджетной аналитики

В Мурманской области до 1 октября появится новое бюджетное учреждение - Центр учета и бюджетной аналитики. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области до 1 октября появится новое бюджетное учреждение - Центр учета и бюджетной аналитики. Он должен повысить эффективность внутреннего финансового контроля, унификацию бизнес-процессов, также в онлайн-формате будет поступать нужная для мониторинга оперативная информация.

- Создание структуры проводится в рамках цифровой трансформации сектора государственного управления и обусловлено необходимостью технологической централизации бухгалтерского учета и отчетности государственной сектора региона, - сообщили Nord-News в правительстве региона.

Напомним: в ЦУР Мурманской области сменилось руководство. Вместо Алексея Медведева Центр с 1 августа возглавил Артем Марышев.

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