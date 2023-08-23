Растащили лисы и вороны. Северяне возмутились оставленной после фестиваля в Полярном свалкой

«КП»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием по данной ситуации. Фото: Людмила Вильман (Смирнова) / vk.com/murmansk.region

В Полярном после проведения патриотического фестиваля осталась гора мусора на природе. Северяне возмутились такому поведению.

- С уважением отношусь к фестивалям, особенно к патриотическим: мы живы, пока помним. Но зачем оставлять после себя свинство? — спрашивает подписчик в паблике Регион 51.

В комментариях очевидцы, которые заметили свалку, отметили, что пакеты растащили лисы и бакланы с воронами, умело их разорвав. При этом северяне не исключают, что мусор могли оставить не участники и организаторы фестиваля.

«КП»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием по данной ситуации.

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