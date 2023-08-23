На федеральной трассе «Кола» под Мурманском столкнулись три машины

Утром 23 августа на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области столкнулись три машины: Nissan, Renault и Mercedes. Фото: скриншот видео / t.me/murmansk_chp

Утром 23 августа на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области столкнулись три машины: Nissan, Renault и Mercedes. Сообщение об аварии на 1384 километре рядом с Мурманском (Кильдинское шоссе) поступило около 10.00

- Пассажир Renault получил незначительные телесные повреждения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: также утром 23 августа на дороге Мурманск - Североморск у малого Росляково произошло ДТП из-за неудачного обгона.

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