«Сначала подумали, что это большая треска». Под Кандалакшей акула попалась на крючок рыбакам

Обычно катран водится в Баренцевом море, но можно его встретить и в Белом. Фото: ФГБУ Кандалакшский природный заповедник / vk.com/clubzapovedkand

Рыбаки, которые сидели с удочками в губе Колвицкой (часть Кандалакшского залива), выудили из воды... акулу. Правда, сначала подумали, что это просто большая треска, но присмотрелись - хищник посерьезнее.

- Выловили хищную рыбу, которая обычно проводит свою жизнь ближе ко дну, редко поднимаясь на поверхность. Это катран, или обыкновенная колючая акула. Еще одно название – морская собака. Как правило, не превышает полутора метров в длину. В воде для человека не опасна. Однако палец в рот не клади! - рассказали сотрудники Кандалакшского заповедника.

Обычно катран водится в Баренцевом море, но можно его встретить и в Белом.

Напомним: это не первый случай, когда северяне случайно ловят вместо трески акулу. Так, в 2022 году рыбакам также попался катран, случилось это так же под Кандалакшей. Бывает, что пойманные акулы достигают в длину четырех метров. На человека катраны не нападают, но у них есть острые плавники со слабым ядом.

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