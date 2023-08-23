ДТП на дороге Мурманск - Североморск записал видеорегистратор

Неудачный обгон у малого Росляково привел к ДТП. Фото: t.me/murmansk_chp/скриншот видео

Утром 23 августа на дороге Мурманск - Североморск у малого Росляково произошло ДТП.

Здесь по время обгона водитель не справился с управлением и улетел в кювет, где перевернулся. Также он задел авто, ехавшее во встречном направлении. В УГИБДД по Мурманской области выясняют обстоятельства аварии, о состоянии находившихся в машине информации пока нет.

Момент неудачного обгона записал видеорегистратор.

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