Игорь Морарь поздравил северян с Днем государственного флага. Фото: t.me/morar_51

22 августа в России отмечают День государственного флага. С праздником северян поздравил глава Мурманска Игорь Морарь.

- Российский триколор - символ нашей страны, ее побед и достижений. Наш флаг имеет более чем 300-летнюю историю и символизирует прошлое, настоящее и будущее нашего Отечества, единство и сплоченность многонационального народа, силу и независимость нашей страны. Дорогие друзья, поздравляю с этим замечательным праздником! Желаю мира, благополучия и новых свершений на благо Родины! - написал Игорь Морарь в своем Telegram-канале.

Напомним: в Кировске 26 августа отметят День горняка. Бесплатный для северян концерт в честь праздника даст певец Григорий Лепс. Также на мероприятии выступит кавер-группа «Лакшери бэнд».

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