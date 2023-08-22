Imandra Viking Fest установил рекорд в 15 тысяч уникальных посетителей

19 и 20 августа в Мончегорске в пятый раз прошел фестиваль Imandra Viking Fest. Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 и 20 августа в Мончегорске в пятый раз прошел фестиваль Imandra Viking Fest. В этом году он установил новый собственный рекорд по числу посетителей - 15 тысяч уникальных гостей. А за оба дня его посетило более 20 тысяч человек.

- Впервые все активности фестиваля были объединены темой четырех стихий: земли, огня, воздуха и воды. В фестивале приняли участие 650 участников профессиональных клубов исторической реконструкции России, любителей истории и традиционной культуры, было организовано 30 площадок в рамках фестиваля. В организации приняли участие не менее 140 волонтеров, - рассказали организаторы Imandra Viking Fest.

Напомним: 27 августа Никель станет площадкой для фестиваля Gastro Industry Fest, который пройдет в Мурманской области уже в третий раз. Помимо угощения Арктической кухней, ради которой и создали это мероприятие, гостей ждет богатая музыкальная и... спортивная программы.

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