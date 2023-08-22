«Спустя сто с лишним лет мы восстанавливаем историческую справедливость». Митрополит Митрофан сообщил о начале строительства собора в Мурманске

В Мурманске начинается строительство первого в городе кафедрального собора. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске начинается строительство первого в городе кафедрального собора. Об этом сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан во время своего визита в Екатеринбургскую епархию. Событие в столице Кольского Заполярья благословил Патриарх Кирилл.

- Это город, посвященный династии Романовых. Он был так задуман и так основан. И этот храм, который должен был быть построен, был благословлен, но случилась революция, и все это забылось. И вот спустя сто с лишним лет мы восстанавливаем историческую справедливость и исполняем завещание Царя-страстотерпца. Наш храм, решением Его Святейшества, будет носить имя кафедральный Свято-Преображенский Николаевский собор. Поэтому я посчитал своим долгом благословиться на этой земле, пропитанной кровью Царственных мучеников. И это особый знак для меня, особое благословение «оттолкнуться» от этой земли и исполнить это строительство в честь Господского праздника, который сегодня мы с вами светло празднуем, - отметил владыка Митрофан.

Он добавил, что Мурманск должен был, как город, существовать под названием Романов-на-Мурмане. В свое время он предлагал вернуть исконное название.

Напомним: осенью 2022 года Патриарх Кирилл поддержал строительство кафедрального собора в Мурманске. Он отметил, что новый храм станет современным духовным символом, знаковым явлением в жизни Церкви и северян. Ранее возникали споры из-за места строительства собора.

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