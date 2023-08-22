Гостями Gastro Industry Fest 2023 станут Аршавин, Гасилин и Лобкарев

27 августа Никель станет площадкой для фестиваля Gastro Industry Fest, который пройдет в Мурманской области уже в третий раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

27 августа Никель станет площадкой для фестиваля Gastro Industry Fest, который пройдет в Мурманской области уже в третий раз. Помимо угощения Арктической кухней, ради которой и создали это мероприятие, гостей ждет богатая музыкальная и... спортивная программы.

- Запланированы шоу техники и огня, фудкорт с традиционными северными блюдами, технологические и спортивные мастер-классы, выступления группы UMA2RMAN и группа 7Б. Настоящий мастер-класс по футболу проведут звезды российского спорта Андрей Аршавин, Роман Широков, Алексей Гасилин и Владимир Лобкарев. Утром 27 августа они откроют футбольный фестиваль на Стадионе СК «Металлург». Сразу после звезды российского спорта организуют активности для детей. Разминка, тактические приемы, игра в смешанных командах – все это будет доступно для юных футбольных надежд, - рассказали организаторы Gastro Industry Fest.

Также именитые футболисты сразятся с корпоративными командами. Вход на основные активности фестиваля будет бесплатный, но нужна регистрация на официальном сайте.

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