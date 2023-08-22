Судно «Михаил Сомов» село на мель из-за устаревших геофизических карт

В качестве причины происшествия называют устаревшие геофизические карты. Фото: Северное УГМС

24 июля в Баренцевом море село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», владельцем которого является ФГБУ «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». ЧП произошло у архипелага Земли Франца-Иосифа, между Комсомольскими островами и землей Вильчека. На борту находилось порядка 90 человек, в том числе ученые, волонтеры и т.д. К счастью, никто из них не пострадал, спустя две недели «плена» судно самостоятельно сошло с мели.

В качестве причины происшествия называют устаревшие геофизические карты.

- Одна из причин - долгий перерыв в исследованиях рельефа дна, неактуальные геофизические карты. Капитаны, может быть, и хотели бы пойти на основании других данных о ледовой и метеорологической обстановке, каким-то иным маршрутом. Они говорят: «Ребята, у нас карты глубин 30-летней давности. То есть мы знаем, мы здесь ходили и понимаем, что глубина даст пройти, а что левее-правее - мы не знаем, насколько там актуальная информация». И для научно-исследовательских судов такой риск ЧС стоит в несколько раз выше, потому что если танкерный флот, грузоперевозки осуществляются фактически плюс-минус по одним коридорам, то научно-исследовательские суда ходят абсолютно в разных акваториях и периодически могут ловить такие намытые «банки», - рассказал Nord-News руководитель компании «Визард», которая занимается мониторингом ледовой обстановки в Арктике, Сергей Зубков.

Напомним: 15 августа из Мурманска стартовала масштабная высокоширотная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77». Одной из ее задач станет составление карты промышленного наследия СССР, которая поможет оценить качество и количество отходов в Арктике. Таким образом будет понятно, как навести там порядок.

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