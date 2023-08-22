«В подъезде вместе с мэром». В Полярных Зорях предлагают купить квартиру в доме со знаменитым соседом

Глава Полярных Зорь с подведомственной территорией Максим Пухов опубликовал в своем Telegram-канале объявление с популярного сайта о продаже квартиры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Полярных Зорь с подведомственной территорией Максим Пухов опубликовал в своем Telegram-канале объявление с популярного сайта о продаже квартиры.

Автор предлагает купить трехкомнатную недвижимость площадью 50 кв.м за 2,5 миллиона рублей, и в качестве главной фишки указывает не ремонт или другие вещи, а то, что находится квартира в «подъезде вместе с мэром города».

Автор предлагает купить трехкомнатную недвижимость площадью 50 кв.м за 2,5 миллиона рублей. Фото: Максим Пухов / Pukhov_Maksim

«Наш мэр не продается ни с квартирой, ни по отдельности», Наш мэр не продается ни с квартирой, ни по отдельности», «И цена по сегодняшним меркам не большая...», - пишут в комментариях северяне.

Напомним: эксперт по недвижимости рассказал, почему в небольших городах Мурманской области появляются «золотые квартиры».

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