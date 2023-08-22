На улице Привокзальной в Мурманске обнаружили тело молодого человека с ранами

20 августа на улице Привокзальной в Мурманске обнаружили тело 22-летнего местного жителя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 августа на улице Привокзальной в Мурманске обнаружили тело 22-летнего местного жителя. Вокруг было много крови, а на самом трупе - раны. Как сообщают в соцсетях, между погибшим и его приятелем произошла ссора, и второй северянин выхватил нож.

- По факту гибели мужчины 2001 года рождения проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Напомним: в Зверосовхозе выпал из окна с высоты пятого этажа и разбился насмерть 21-летний парень. Следователи Кольского района проводят проверку по факту случившегося.

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