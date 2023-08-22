Дорогу Североморск - Североморск-3 перекроют из-за ремонт моста

Дорогу на Североморск-3 со стороны Североморска перекроют 4 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водителей в Мурманской области предупреждают о неудобства, которые возникнут на дороге Североморск - Североморск-3.

Как сообщает Мурманскавтодор, здесь на участке 11+312 километры будут перекрывать движение из-за замены дощатого настила моста через реку Среднюю.

Перекрытие продлится с 9.00 4 сентября до 17.00 5 сентября.

Напомним: в Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировали девять участков дорог, еще девять находятся в высокой степени готовности.

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