В Мурманске на месте строительства нового лицея прошли первые буровзрывные работы

С 11 августа на месте будущего лицея в Мурманске проводят буровзрывные работы. Фото: минстрой Мурманской области

В переулке Казарменном в Мурманске идет строительство первого с советских времен для областного центра лицея. 11 августа здесь провели первые буровзрывные работы, всего таких действий произошло уже пять.

- Проводить буровзрывные работы планируется до середины сентября, после чего строители приступят к вывозу скального грунта, разработке котлована, устройству подпорных стен, а также устройству основания под трансформаторную подстанцию, - сообщили в минстрое Мурманской области.

Новый лицей примет до 800 учеников, строят его по нацпроекту «Образование» и плану «На Севере – жить». Также на улице Советской в Мурманске строят новую школу.

Напомним: в октябре 2023 года в Мурманском международном лицее откроют атомкласс, в котором ученики будут углубленно изучать естественно-научный и математический профили.

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