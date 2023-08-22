Угонщик из Мурманской области не смог добиться условно-досрочного освобождения

Северянин не смог обжаловать отказ в предоставлении УДО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Мурманской области пытался добиться условно-досрочного освобождения из колонии, где отбывает срок за угон группой лиц по предварительному сговору. Но не учел, что для этого надо скорректировать свое поведение.

- В удовлетворении данного ходатайства осужденному было отказано ввиду его нестабильного поведения за период отбывания наказания в исправительном учреждении. Не согласившись с решением, осужденный и защитник обжаловали его в апелляционном порядке, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Но в Мурманском областном суде поддержали решение нижестоящей инстанции и отказали северянину в УДО.

Напомним: Кольский районный суд поддержал иск спецпрокуратуры к исправительной колонии №18 в Мурмашах. Надзорный орган во время проверки выявил, что к умывальникам и душевым в жилых отрядах не подведена горячая вода, из-за чего осужденные вынуждены мыться холодной водой.

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