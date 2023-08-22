Угонщик из Мурманской области не смог добиться условно-досрочного освобождения

Северянин не смог обжаловать отказ в предоставлении УДО.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Житель Мурманской области пытался добиться условно-досрочного освобождения из колонии, где отбывает срок за угон группой лиц по предварительному сговору. Но не учел, что для этого надо скорректировать свое поведение.
- В удовлетворении данного ходатайства осужденному было отказано ввиду его нестабильного поведения за период отбывания наказания в исправительном учреждении. Не согласившись с решением, осужденный и защитник обжаловали его в апелляционном порядке, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Но в Мурманском областном суде поддержали решение нижестоящей инстанции и отказали северянину в УДО.
Напомним: Кольский районный суд поддержал иск спецпрокуратуры к исправительной колонии №18 в Мурмашах. Надзорный орган во время проверки выявил, что к умывальникам и душевым в жилых отрядах не подведена горячая вода, из-за чего осужденные вынуждены мыться холодной водой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru