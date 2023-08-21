Синоптики предупредили жителей Мурманской области о первых заморозках

Жителям Мурманской области стоит приготовиться к холодам - синоптики прогнозируют в регионе первые в августе заморозки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителям Мурманской области стоит приготовиться к холодам - синоптики прогнозируют в регионе первые в августе заморозки. Их вместе с холодными воздушными массами несет в Заполярье Арктический антициклон.

- 22-24 августа о Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха в ночные часы +3+8°, при прояснениях заморозки до -1° в дневные от +10 до +16°, - сообщает областной гидрометцентр.

Напомним, что август в регионе начался с рекордной жары, а затем продолжился сильнейшими ливнями.

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