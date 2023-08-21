В Зверосовхозе у дома обнаружили тело 21-летнего местного жителя

В ведомстве устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Зверосовхозе выпал из окна с высоты пятого этажа и разбился насмерть 21-летний парень. Следователи Кольского района проводят проверку по факту случившегося.

- Тело молодого человека обнаружено 19 августа в районе одного из домов на улице Набережной, - уточнили «КП»-Мурманск» в пресс-службе СУ СКР региона.

В ведомстве устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина.

Напомним: в Мурманске на Привокзальной площади нашли изрезанное тело молодого человека.

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