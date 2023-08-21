В Зверосовхозе у дома обнаружили тело 21-летнего местного жителя

В ведомстве устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Зверосовхозе выпал из окна с высоты пятого этажа и разбился насмерть 21-летний парень. Следователи Кольского района проводят проверку по факту случившегося.
- Тело молодого человека обнаружено 19 августа в районе одного из домов на улице Набережной, - уточнили «КП»-Мурманск» в пресс-службе СУ СКР региона.
В ведомстве устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина.
Напомним: в Мурманске на Привокзальной площади нашли изрезанное тело молодого человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru