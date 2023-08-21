В Мурманске из горящей квартиры на Кольском проспекте спасли человека

На месте происшествия работали девять спасателей. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

В Мурманске вспыхнула квартира девятиэтажного дома на Кольском проспекте, №136/3. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 21 августа в 13.13.

На месте происшествия работали девять спасателей. Выяснилось, что пожар случился из-за не выключенной вовремя плиты.

- Подгорание еды на плите ликвидировали, отключив технику от электрической сети. Дверь в квартиру вскрывалась механизированным инструментом. Спасен один человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Спустя примерно 15 минут пожар потушили.

Напомним: один человек пострадал, 12 эвакуировали при пожаре на улице Седова в Мурманске.

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