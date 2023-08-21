В Мурманской области пройдет полуфинал конкурса «Большая перемена»

В Мурманской области состоится полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области состоится полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится среди старшеклассников и студентов. С 25 по 30 августа Кольский край примет более 800 участников из регионов СЗФО, а также конкурсантов из Челябинской области и Алтайского края.

- Дети хорошо проведут время, а победители и призеры конкурса получат премии от 100 тысяч рублей до миллиона на реализацию своих проектов. Также финалисты получают дополнительно до 5 баллов в портфолио при поступлении в вузы, – отметила замгубернатора Оксана Демченко.

Гостей ждут образовательные и конкурсные мероприятия, пешеходные экскурсии и мастер-классы от «Движения первых», интерактивные лекции, тренинги и креативные сессии, мотивационные встречи с федеральными политиками и много других активностей.

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