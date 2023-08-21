Ушел из жизни игравший в мурманском драмтеатре артист Алексей Шулин

Прощание с актером пройдет 23 августа. Фото: Московский театр Эрмитаж / ermistage.ru

Ушел из жизни актер Алексей Шулин, который многие годы посвятил работе в Мурманском областном драматическом театре. Ему было 55 лет.

С 2007 года артист играл в Московском театре «Эрмитаж», где подтвердили его кончину.

- Он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет, - сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Левитин.

В мурманской облдраме Алексей Шулин исполнял роли в спектаклях «Луна для пасынков судьбы», «Стеклянный зверинец», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Женитьба Дон-Жуана», «Слишком женатый таксист».

Прощание с актером пройдет 23 августа.

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