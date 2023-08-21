Пять школ в Мурманской области откроются в сентябре после капремонта

Как сообщила замгубернатора региона Оксана Демченко, на ремонт четырех школ в Североморске и Кандалакше было направлено более 724 миллионов рублей. Фото: Администрация города Мурманска

В новом учебном году пять школ Мурманской области откроют свои двери после капитального ремонта. Так, обновили школу №1 в Мурманске, школу №19 в Кандалакше, а также №№ 1, 2 и 12 в Североморске.

Как сообщила замгубернатора региона Оксана Демченко, на ремонт четырех школ в Североморске и Кандалакше было направлено более 724 миллионов рублей. Также дополнительно из регионального бюджета выделили 62 миллиона рублей на благоустройство территорий североморских школ.

Напомним: в 69% образовательных учреждений Мурманской области полностью заменили окна.

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