Тотальный солд-аут. Все билеты на поезда из Петербурга и Москвы до Мурманска раскупили

РЖД предлагает пассажирам варианты с пересадками. Стоимость билета в таком случае вырастет до 8-10 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу лета вернуться в Мурманск из отпусков бывает не так-то просто, особенно если решать вопрос с билетами в последний момент. Так, все билеты на поезда по мурманскому направлению на ближайшую неделю раскупили.

Уехать прямым поездом из Санкт-Петербурга можно только 31 августа и далее уже в сентябре. Стоимость билета начинается от 4,2 тысячи рублей.

Из Москвы есть билеты на даты чуть пораньше - 28 августа. Поездка обойдется в 7,3 тысячи рублей, а ехать придется на боковом месте.

Также «РЖД» предлагает пассажирам варианты с пересадками. Стоимость билета в таком случае вырастет до 8-10 тысяч.

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