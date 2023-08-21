В Мурманске бывших руководителей АНО отправили под домашний арест

Сбор доказательственной базы продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске отправили под домашний арест на два месяца бывшего гендиректора АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» и его экс-заместителя. Их обвиняют в совершении преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ.

По версии следствия, с октября 2022 года по февраль 2023 года экс-директор компании при пособничестве своего заместителя фиктивно взяли на работу в организацию своих знакомых, которые фактически там не работали.

- Изготовив табели учета рабочего времени, руководитель и его заместитель стали получать зарплату за фиктивно трудоустроенных сотрудников. Всего они присвоили более 680 тысяч рублей, тем самым причинив ущерб минстрою региона, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Евгений Ребров.

Сбор доказательной базы продолжается.

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