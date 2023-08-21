В 2023 году качество горячей воды улучшат в 78 домах Ленинского округа Мурманска

К 2025 году оборудовать новыми индивидуальными теплопунктами планируется 447 домов города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске продолжают переводить жилые дома на закрытую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения, что позволяет сделать воду более качественной, без постороннего запаха. Так, в 2023 году новые теплопункты появятся в 78 домах Ленинского округа.

- За два года реализации программы новое оборудование горячего водоснабжения уже установили в 136 домах. Оборудование позволяет подогревать воду непосредственно перед подачей в дом, а не «гнать» ее от котельной по старым трубам, - сообщили в правительстве Мурманской области.

К 2025 году оборудовать новыми индивидуальными теплопунктами планируется 447 домов города.

Помимо этого, регион получил субсидию на строительство «Станции водоподготовки на ВНС – 1 озеро Большое Грязненское». Она позволит улучшить качество холодной воды в Росляково и Сафоново.

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