На закрытую систему горячего водоснабжения в Мурманске перевели 136 домов

Переход на горячую систему горячего водоснабжения избавляет воду в Ленинском округе от неприятного запаха и цвета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году в Мурманске завершится первый этап большого проекта по переводу домов в Ленинском округе на закрытую систему горячего водоснабжения, после чего начался второй этап.

- Сейчас на такую систему переведены 136 многоквартирных домов. Всего в планах провести такую работу по 447 домам, - сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Ранее жители Ленинского округа годами жаловались на плохой цвет и неприятный запах воды. При переводе на закрытую систему эта проблема устраняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru