В Мурманской области 21 августа будет прохладно

Тепла в регионе пока не видать. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

К концу лета, как оно обычно и бывает, в Мурманской области наблюдается прохладная погода с дождями. 21 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии холодного циклона.

- Местами пройдет небольшой, утром и днем на востоке области умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2 +7, днем +10 +15 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: под Апатитами нашли гигантский гриб.

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