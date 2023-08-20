В Мурманске 16 сентября пройдет Кросс нации

Регистрация участников и выдача стартовых номеров пройдет в спортивном комплексе «Долина Уюта». Фото: t.me/pmo51

В Мурманске 16 сентября состоится Кросс нации, принять участие в котором может любой желающий.

- В этом году площадкой проведения спортивного праздника станет Долина Уюта. Общий старт в 12.00. Дистанции — от 1 до 12 километров, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Регистрация участников и выдача стартовых номеров пройдет в спортивном комплексе «Долина Уюта»: здание административно-спортивного комплекса, 3 этаж с 11 по 16 сентября.

Напомним: в Апатитах завершают ремонт здания для пространства «Сопки.Спорт».

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