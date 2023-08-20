В Мурманске возбудили уголовное дело по факту ДТП со сбитой на «зебре» девочкой

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске возбудили уголовное дело по факту ДТП с пострадавшей девочкой, которое произошло в декабре 2022 года. Водитель Great Wall наехал на несовершеннолетнюю, когда она переходила дорогу по «зебре» на Кольском проспекте.

Девочка получила множественные травмы, среди которых серьезные переломы.

- По словам пострадавшей, она находилась у пешеходного перехода и дожидалась разрешающего сигнала светофора. В какой-то момент стала переходить дорогу в положенном месте и услышала, как резко тормозит автомобиль, после чего попала под колеса авто, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

42-летнего водителя тоже опросили. Он пояснил, что приближался к пешеходному переходу и увидел, что стал мигать запрещающий сигнал светофора, при этом продолжил движение. Потом мужчина заметил, как девочка стала переходить дорогу и попытался избежать наезда, но не получилось.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по части статьи 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы, мужчина находится под подпиской о невыезде.

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