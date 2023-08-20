В Кольском районе перевернулся Renault, пострадали два человека

Сотрудники УГИБДД региона устанавливают причины произошедшего. Фото: vk.com/murman01

Утром 20 августа на 30-м километре автодороги «Кола-Лотта» произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

- В кювет съехал Renault Logan с последующим опрокидыванием. Один человек госпитализирован, второй обслужен амбулаторно, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники УГИБДД региона устанавливают причины произошедшего.

Напомним: в Мурманке на улице Подгорной мотоциклист врезался в столб.

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